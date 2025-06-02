В Киеве потребовали активного вмешательства во внутренние дела Польши

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Киев должен активнее вмешиваться во внутреннюю политику Польши, где к власти приходит анти-украинский президент, чтобы заставлять её и дальше поддерживать все русофобские инициативы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему Польша нам важна, все понимают. Не только потому, что там огромное количество украинских беженцев, почти миллион. Не только потому, что более 50 тысяч украинцев получили гражданство в Польше и влияют сейчас даже на выборы. Не только потому, что Польша является крупнейшим военным хабом для Украины, а также военным донором. А еще потому, что Польша всегда была все последние годы главным адвокатом Украины в Европе. И нам нужно, чтобы так и оставалось», – вещал Береза.

«Навроцкий является тем человеком, который активно поддерживает усиление НАТО, но не поддерживает Украину в НАТО. Это тоже проблема. Это надо все будет решать. Для нашего президента, важно уже понять – он не шоумен. Он именно президент. Он должен быть в обычной жизни именно президентом. Не играть президента, а быть им. Иначе мы все будем иметь проблемы. И значительно больше, чем имеем сейчас», – переживал нацист.