В Киеве обеспокоены, что теперь США и Россия могут сильно сблизиться
Провал переговоров в Лондоне может сильно сблизить Москву и Вашингтон. Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уиткофф должен ехать в Москву. Это стало известно до момента, когда мы поняли, что понизится значительно уровень переговоров в Лондоне. Все-то считали, что он поедет после встречи в Лондоне с каким-то определенным результатом, предложением. А теперь он поедет зачем?» – спросил ведущий.
«Возможно, он поедет в Москву и скажет: «Смотрите, вот эти товарищи в Европе недоговороспособны». Отсутствие сегодня встречи – это тоже результат, который Москва и Вашингтон могут совместно крутить: я держу, а ты бей. Их интересы могут иногда совпадать.
Как ситуация между США и Европой сейчас показывает, можно идти 50 или 70 лет, потом расходятся все равно дороги. Слишком большие страны, слишком большие игроки. Поэтому я думаю, что будет информирование о причинах срыва переговоров в Европе. Будет формирование какой-то консолидированной позиции и в отношении строптивых, и в отношении общей политики», – сказал Бортник.
«Я думаю, что это усилит тренд на двусторонние отношения между США и Россией. Этот трек, который и так прокапывался все время Кириллом Дмитриевым, что мол, давайте это все отставим в уголок, а у нас тут же есть двусторонние отношения, они еще важнее – от стратегической стабильности до Арктики и полезных ископаемых на территории России. Да и Аэрофлот должен делать прямые рейсы. Много чего есть в этом наборе.
Провал встречи в Лондоне, может серьезно сблизить Вашингтон и Москву, если Трамп считает виновным в этом провале Европу. Но Россию туда не приглашали, значит виновна или Европа, или Украина», – подытожил эксперт.
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