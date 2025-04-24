В Киеве обеспокоены, что теперь США и Россия могут сильно сблизиться

Провал переговоров в Лондоне может сильно сблизить Москву и Вашингтон. Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уиткофф должен ехать в Москву. Это стало известно до момента, когда мы поняли, что понизится значительно уровень переговоров в Лондоне. Все-то считали, что он поедет после встречи в Лондоне с каким-то определенным результатом, предложением. А теперь он поедет зачем?» – спросил ведущий.

«Возможно, он поедет в Москву и скажет: «Смотрите, вот эти товарищи в Европе недоговороспособны». Отсутствие сегодня встречи – это тоже результат, который Москва и Вашингтон могут совместно крутить: я держу, а ты бей. Их интересы могут иногда совпадать. Как ситуация между США и Европой сейчас показывает, можно идти 50 или 70 лет, потом расходятся все равно дороги. Слишком большие страны, слишком большие игроки. Поэтому я думаю, что будет информирование о причинах срыва переговоров в Европе. Будет формирование какой-то консолидированной позиции и в отношении строптивых, и в отношении общей политики», – сказал Бортник.