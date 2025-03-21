В Госдуме дали понять: Россия уже не претендует на Одессу и Харьков

Елена Острякова.  
21.03.2025 08:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Политика, Спецоперация


«Видимый конец» СВО – заключение сделки о включении 25% бывших территорий Украины в состав России, заявил депутат Госдума РФ Андрей Гурулев. Таким образом, он дал понять, что Москва ограничивается требованиями закрепить за собой лишь территории, уже включенные в состав РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Видимый конец уже есть: 25% Украины в составе РФ. Основная промышленная зона — у нас. Переговорный процесс — это не одномоментный разговор. Я думаю, он очень приличное количество времени будет идти. Дай Бог, чтобы в этом году все завершилось. Это не факт. Есть стремление американской стороны. На сегодняшний день интересы совпадают. И там, где совпадают, вполне можно идти вместе», – сказал Гурулев в интервью «Чита.Ру».

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«Видимый конец» СВО – заключение сделки о включении 25% бывших территорий Украины в состав...
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По его мнению, главная угроза мирным переговорам по Украине — физическая ликвидация президента США Дональда Трампа.

«Есть руководство стран, с кем нам сегодня по пути. Это сотрудничество надо развивать. Если мы говорим про Трампа, то сегодня главная угроза — это его ликвидация. Трамп находится под сильнейшим ударом. У меня по поводу Трампа никаких иллюзий нет. Но сегодня у меня ощущение, что будут стараться Трампа уничтожить физически, потому что это такое препятствие на пути глобалистов. Они сегодня немножко растерялись и пытаются «качать» через Европу, где остались ошметки системы», – сказал Гурулев.

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