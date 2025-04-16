В G7 недовольны: США отказались подписать заявление с осуждением ракетного удара по Сумам

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Соединенные Штаты отказались подписать совместное заявление G7 относительно Украины, в котором содержались довольно резкие антироссийские выподы по следам недавнего российского ракетного удара по Сумам, приведшего к многочисленным человеческим жертвам.

Об этом сообщает CNN, утверждая, что высокопоставленное должностное лицо правительства Канады подтвердило аналогичную информацию агентства Bloomberg, которая была обнародована ранее.

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«Мы пока не придаем этому слишком большого значения, но это правда — США не подписали заявление по Украине, с которым согласились другие члены G7» , — сообщил канадский чиновник.

В Министерстве иностранных дел Канады CNN заявили, что не комментируют процессы, связанные с G7. Телекомпания CNN обратилась за комментарием также и в Белый дом.

Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что США отказались поддержать заявление G7, осуждающее российский удар по Сумам.

Администрация президента Дональда Трампа, как сообщают источники, знакомые с дипломатической перепиской, сообщила союзникам о том, что не может подписать заявление с осуждением удара, поскольку «старается сохранить пространство для переговоров о мире», пока продолжаются контакты между Белым домом и Кремлем.

Канада, председательствующая в G7 в этом году, проинформировала партнеров, что без одобрения США выпуск подобного заявления невозможен, рассказали те же источники.

Министерство обороны России признало, что нанесло удар по Сумам, утверждая при этом, что целью был пункт управления украинских вооруженных сил, и в результате якобы были уничтожены более 60 военнослужащих.

В проекте заявления G7, с которым ознакомился Bloomberg, говорилось, что «удар по Сумам является доказательством решимоости России продолжать войну».

Трамп занял другую позицию: он назвал удар «ужасным» в беседе с журналистами, однако без подробностей заявил, что ему сообщили, что Россия «совершила ошибку».

Продолжая активно добиваться заключения соглашения по завершению военного конфликта, Трамп снова переложил вину за происходящее на своего предшественника Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Это решение стало еще одним примером изменения внешнеполитической позиции США: в конце февраля Соединенные Штаты вместе с Россией проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, осуждающей войну в Украине. Это голосование поставило США в оппозицию их давним европейским союзникам— в годовщину начала войны», – указывается в материале.

В Белом доме продолжают говорить, что без прекращение огня на Украине любые уступки России с их стороны не имеют смысла. Вчера об этом заявила спикер Белого дома Ливитт, а затем аналогичное заявление сделала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится», – заявила она, отвечая на вопрос о возможности снятия санкций и налаживания экономических связей с РФ.

По ее словам, ракетный удар РФ по Сумам «породил еще больше вопросов относительно того, «кто действительно хочет мира и прекращения огня». Брюс назвала войну на Украине «мясорубкой», в которой «ничего не изменилось».

Прозвучавшее накануне заявление спецпосланника Трампа Уиткоффа о том, что сделка между США и РФ по завершению войны уже близка, диссонирует по содержанию и тональности с резкой риторикой спикеров Госдепа.

По мнению аналитиков, такая рассогласованность свидетельствует о разногласиях внутри команды Трампа по российскому вопросу. Якобы госсекретарь Рубио и отставной генерал Келлог настаивают на ужесточении линии в отношении Москвы, а сам Трамп доверяет Уиткоффу, убеждающему его в том, что Путин хочет мира и с ним нужно продолжать переговоры.