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Британский публицист Питер Хитченс в колонке для издания Daily Mail жестко раскритиковал планы правительства своей страны по отправке военного контингента миротворцев на Украину после гипотетического прекращения огня и установления перемирия. Автор материала назвал Стармера «безумным сумасшедшим, ведущим нас всех к ядерной войне».

«Подстрекатель к войне Кир Стармер ведет нас всех к обмену ядерными ударами. Сэр Кир, который в молодости был пацифистом времён Холодной войны, всерьёз хочет отправить те немногие войска, что у нас ещё остались, на Украину — что мгновенно приведёт к войне с Россией. Москва никогда не потерпит открытого присутствия войск НАТО в этой стране — ровно так же, как США не потерпели бы китайских войск в Мексике или мы не согласились бы на базы российских бомбардировщиков в Ирландии. Просто не потерпит. Не верите — подождите и увидите сами», – пишет Хитченс.

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По его мнению, ядерная война теперь куда более вероятна, чем раньше, поскольку «новоиспеченный милитарист» Стармер «охвачен манией сверхдержавного безумия».

Публицист также убеждает, что России достаточно даже не бить по Британии ядерными ракетами, а просто взорвать ядерную бомбу над ее территорией.

«Есть другой способ применения этих бомб — столь же ужасающий, но куда более «приемлемый» с точки зрения стратегии. Он называется Электромагнитный импульс (ЭМИ). Вы взрываете бомбу высоко над территорией противника, и она посылает вниз гигантский заряд энергии. Здания остаются целыми. Люди не получают ранений. Но ставшая целью страна мгновенно откатывается в начало XIX века. Всё, что работает на электричестве, выходит из строя, как и любая электроника. Все современные виды транспорта оказываются парализованными. Нет интернета, нет банковской системы, нет современной медицины. Ничего не движется, кроме паровозов, воздушных шаров, велосипедов с педалями и старинных автомобилей. Насосы для подачи воды перестают работать. Жизнь, к которой мы привыкли, просто останавливается, а ремонт (если он вообще возможен) займёт годы», – пугает аудиторию таблоида британский публицист.

Он утверждает, что СССР еще с 60-х годов прошлого столетия якобы экспериментировал с такими ударами и потому сегодняшняя РФ «менее уязвима для этого оружия, чем мы, потому что их страна огромна».

«Не сомневаюсь, что наши правительственные и военные штабы защищены от ЭМИ. Но остальные из нас — нет. Наши лидеры, хоть кто-то из них вообще думает? Они понимают, с какими «игрушками» балуются?» – нагнетает автор.

Он также удивляется, почему Стармер критикует Путина, а не, к примеру, «деспота» Эрдогана, который «также бросает в тюрьму своих политических оппонентов и аннексирует чужие территории».