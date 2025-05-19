«Уже ничего не боятся»: если не привести Европу в чувство – ядерная война неизбежна

Катя Добрина.  
19.05.2025 17:44
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Предел чувствительности Запада к боли снижен настолько, что даже наличие ядерного оружия у России не является сдерживающим фактором в стремлении диктовать ей свои условия.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предел чувствительности Запада к боли снижен настолько, что даже наличие ядерного оружия у России...

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«Мы не договоримся на тех условиях, которые сегодня выдвигает глобалистский Запад, потому что коллективного Запада больше нет. Во-первых, они считают, что всё останется как было, и НАТО продвинется к нашим границам. А во-вторых, всякие прибалтийские странные люди вдруг начинают говорить о том, что ядерное оружие у России – это не страшно.

Такое ощущение, и это уже замечено, что Запад должен где-то раз в 100 лет получать здорово по мозгам – только тогда он начинает что-то понимать. Но пока провоцирует мировую войну, что, конечно, приведёт к тотальному разрушению и западных столиц, и вообще Европы. К сожалению, он воспринимает только боль», – отметил он.

Эксперт напомнил, что даже спустя год после подрыва «Северных потоков» европейцы не сделали выводов: Европу целенаправленно вгоняют в рецессию, со стороны это очевидно, но её лидеры с упорством неадекватов продолжают «дёргать медведя за усы». Война может начаться с Финского залива, если там будут пытаться останавливать гражданские суда с российским грузом.

«Что такое «Орешник» поняли специалисты и профессионалы, насколько это страшная угроза и грозное оружие. Но до какой-то там Дали Грибаускайте это не доходит, и она вбрасывает в информационное поле свою браваду. Стубб заявляет Трампу, что Россия не сверхдержава, и мы с ней быстренько разберёмся…

Что происходит? Мы не можем прогнозировать неадекватов и предугадать, что завтра скажет ещё какой-нибудь Туск или Макрон, который уже собирается на самолёты ядерные ракеты подвесить. Путин назвал их мелюзгой, но ведь эта мелюзга вооружена», – подчеркнул политолог.

Он добавил, что слабые хотят войны, а сильные стремятся «надеть на этих полусумасшедших смирительную рубашку».

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