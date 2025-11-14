Укро-политолог: Приближается крушение Зеленского

Коррупционный скандал имеет все шансы обречь Зеленского на повторение судьбы Виктора Януковича.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На протяжении последних месяцев мы видели, как разворачивалось противостояние условно Офиса и команды Зеленского с «соросятами».

Эта логика имела под собой схожие черты, которые мы наблюдали перед крушением Януковича. Офис уверовал, что у него все хорошо, зажать в крепких руках поводья. Тем более, что, объективно, из-за войны они выстроили достаточно мощную силовую вертикаль, которую не было ни у одного из президентов.

Это создало иллюзию, как и у Януковича, что теперь «мы доведем до конца все свои стратегии по перехвату власти и установлению ее надолго»…

Происходящее сейчас очень напоминает то, что происходило осенью 2013-го года, когда Янукович на пике своей силы уже был в середине своего пути к окончанию политической карьеры», – заявил Романенко.