Укро-политолог о конфискации российских активов: ЕС плевать на свою репутацию – он боится реакции РФ

Россия может больно ответить, если Брюссель примет решение о конфискации замороженных российских активов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он не соглашается с мнением, что конфискации средств мешает боязнь навредить репутации держателей активов.