Укро-политолог о конфискации российских активов: ЕС плевать на свою репутацию – он боится реакции РФ

Игорь Шкапа.  
19.09.2025 18:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 402
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Украина, Финансы


Россия может больно ответить, если Брюссель примет решение о конфискации замороженных российских активов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может больно ответить, если Брюссель примет решение о конфискации замороженных российских активов. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он не соглашается с мнением, что конфискации средств мешает боязнь навредить репутации держателей активов.

«На самом деле, если называть вещи своими именами, то речь идёт не о репутации блока, а о том, что Европа боится потерять те активы, которые есть на территории России. Потому что Россия может наложить на них тоже санкции и конфисковать их.

Если бы не было этого фактора, то Европа уже давно бы, наверное, предприняла эти шаги и изъяла российские активы, которые представляют собой государственные ценные бумаги стран Европы, США и Великобритании, находящиеся на хранении в бельгийском депозитарии», – сказал Романенко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить