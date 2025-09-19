Укро-политолог о конфискации российских активов: ЕС плевать на свою репутацию – он боится реакции РФ
Россия может больно ответить, если Брюссель примет решение о конфискации замороженных российских активов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он не соглашается с мнением, что конфискации средств мешает боязнь навредить репутации держателей активов.
«На самом деле, если называть вещи своими именами, то речь идёт не о репутации блока, а о том, что Европа боится потерять те активы, которые есть на территории России. Потому что Россия может наложить на них тоже санкции и конфисковать их.
Если бы не было этого фактора, то Европа уже давно бы, наверное, предприняла эти шаги и изъяла российские активы, которые представляют собой государственные ценные бумаги стран Европы, США и Великобритании, находящиеся на хранении в бельгийском депозитарии», – сказал Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: