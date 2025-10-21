Европе нужно продолжать вооружаться и готовиться к войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа сейчас, в принципе, находится на правильном пути, но, конечно, нужно значительно больше. Европа должна милитаризироваться. Думаю, Европа просто должна вспомнить, что такое Европа. Европа – это континент, который правил всем миром. И, кстати, порядка было больше, чем сейчас, когда Европа управляла всем, когда имела силу. Может, многим это не нравилось. Я понимаю, кому это не нравилось и, наверное, справедливо не нравилось. Не говорю, что Европа сейчас должна миром управлять, понятно, что нет. Но, по крайней мере, хоть свой должен быть защищен», – сказал мордоворот.

По его словам, нужно помнить, что Европа – это не только пацифизм или левые идеи, но и воинские традиции.