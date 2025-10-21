Укро-нацист призвал Европу вспомнить, как она «правила миром»

Игорь Шкапа.  
21.10.2025 15:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 356
 
Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Европе нужно продолжать вооружаться и готовиться к войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа сейчас, в принципе, находится на правильном пути, но, конечно, нужно значительно больше. Европа должна милитаризироваться. Думаю, Европа просто должна вспомнить, что такое Европа. Европа – это континент, который правил всем миром. И, кстати, порядка было больше, чем сейчас, когда Европа управляла всем, когда имела силу. Может, многим это не нравилось. Я понимаю, кому это не нравилось и, наверное, справедливо не нравилось. Не говорю, что Европа сейчас должна миром управлять, понятно, что нет. Но, по крайней мере, хоть свой должен быть защищен», – сказал мордоворот.

По его словам, нужно помнить, что Европа – это не только пацифизм или левые идеи, но и воинские традиции.

«И мы – часть этого. И я считаю, что сегодня Украина – это наиболее милитарно сильная страна Европы. А Европа тоже должна милитаризоваться, всеми силами поддерживать Украину, понимать, что война неизбежна, война уже идет и они будут все равно так или иначе подвергаться атакам России, других диктатур, которые хотят уничтожить Европу. Поэтому у Европы нет другого варианта, кроме как милитаризоваться, поддерживать Украину, готовиться к войне», – в свою очередь рисует «светлое» будущее для континента ведущий.

