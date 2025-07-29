Украину ждет период атаманщины и руины
После завершения активных боевых действий Украину ждёт несколько лет руины и власти ветеранских банд.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия не проводила мобилизации, подобной Советскому Союзу, прямо скажем, когда нужна была массовая демобилизация. Её мобилизация, в принципе, удовлетворяет её потребностям.
В реальности проблема больше у Украины. Вот если говорить о том, на чьей земле будет проблема с ветеранами, то это на Украине, неважно, как она будет называться после окончания войны. Потому что это будут люди без поддержки. Им платят, чтобы они умирали», – сказал Щелин.
По его словам, на восстановление, на их мирную жизнь им денег никто давать не собирается».
«Будет период атаманщины и руины, когда одни вот эти атаманы и герои будут. Открываем учебник украинской истории, древние традиции полководцев, атаманов и банд. И вот примерно несколько лет такого, я думаю, Украине и предстоит, к сожалению. Есть две сильнейшие сухопутные армии в мире по качеству людскому. Российская и украинская. Потому что три года боевого опыта. Кто выжил в этом опыте, это лучшие люди.
Единственное, что на Украине может ослабить, скажем так, интенсивность этой боли, это пресловутое наемничество. То есть мексиканские картели, латиноамериканские, африканские разборки, да те же хуситы, неважно. То есть люди с таким опытом будут на расхват, но все не уедут. Многие не уедут, и поэтому эта проблема более актуальна для этой земли», – добавил он.
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