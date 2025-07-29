Украину ждет период атаманщины и руины

После завершения активных боевых действий Украину ждёт несколько лет руины и власти ветеранских банд.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не проводила мобилизации, подобной Советскому Союзу, прямо скажем, когда нужна была массовая демобилизация. Её мобилизация, в принципе, удовлетворяет её потребностям. В реальности проблема больше у Украины. Вот если говорить о том, на чьей земле будет проблема с ветеранами, то это на Украине, неважно, как она будет называться после окончания войны. Потому что это будут люди без поддержки. Им платят, чтобы они умирали», – сказал Щелин.

По его словам, на восстановление, на их мирную жизнь им денег никто давать не собирается».