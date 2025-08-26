Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С 2014 года и до начала СВО на Украине киевская хунта превратила украинский народ в соучастника своих преступлений.

Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, писатель Сергей Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За эти 8 лет произошли принципиальные и качественные изменения в народе, который живёт на территории, оккупированной киевской хунтой. Вообще, нацисты постоянно строят крайне устойчивое к внешним воздействиям государство. Если взять экскурс обратно, то можно вспомнить, что в 45-м году, когда уже бои шли вокруг Рейхсканцелярии, никаких народных восстаний против гитлеровцев не было», – отметил он.