«Украинского восстания не будет, даже когда бои завяжутся на Банковой» – писатель
С 2014 года и до начала СВО на Украине киевская хунта превратила украинский народ в соучастника своих преступлений.
Об этом на презентации книги «Холодный март 14-го» заявил один из соавторов, писатель Сергей Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За эти 8 лет произошли принципиальные и качественные изменения в народе, который живёт на территории, оккупированной киевской хунтой. Вообще, нацисты постоянно строят крайне устойчивое к внешним воздействиям государство. Если взять экскурс обратно, то можно вспомнить, что в 45-м году, когда уже бои шли вокруг Рейхсканцелярии, никаких народных восстаний против гитлеровцев не было», – отметил он.
«И точно так же мы не увидим народных восстаний на территории Украины, даже когда будут бои вестись в районе Банковой. По одной и той же причине: они делают постоянно народ своими соучастниками. И за эти 8 лет киевская хунта сделала соучастниками своих преступлений огромное количество граждан Украины», – сказал Васильев.
