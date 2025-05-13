Украинское стадо баранов не в состоянии остановить Россию – Арестович
Украина – бессистемное государство, которое не может организоваться против России, у которой такая система госуправления работает.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Системы нет. Понимаете, в чем фишка? В России есть система, очень плохенькая, я могу ее критиковать десятками часов, но она есть. А у нас нет. У нас антисистема, поэтому при столкновении очень плохенькой, но системы с антисистемой победит система, особенно на длительных расстояниях.
Мы полностью выиграли начальную войну, первые полтора месяца, когда она была до 2 апреля, когда она была специальной военной операцией, россияне провалились в ней почти полностью. Когда Россия зашла в длительность, и мы зашли в длительность, там порядок бьет класс – это правило неизменное, порядок всегда бьет класс. И стадо баранов под предводительством головы всегда стадо голов.
А стадо голов под предводительством барана – это всегда стадо баранов. Не существует сегодня приемов и способов действия, способных остановить российское наступление – это не вопрос тактики, не вопрос оперативного искусства, вопрос стратегии – это вопрос системных изменений государственной политики», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: