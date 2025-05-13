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Украина – бессистемное государство, которое не может организоваться против России, у которой такая система госуправления работает.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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