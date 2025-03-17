Украинских депутатов просят пиариться среди военных, чтобы «ободрить народ»

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Украина


Чтобы вызвать в народе чувство патриотизма и желание отправиться на передовую, украинские депутаты должны съездить «послужить» хотя бы во второй линии.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы вызвать в народе чувство патриотизма и желание отправиться на передовую, украинские депутаты должны...

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«Парламентарии должны воевать. Я считаю, что месяц в год послужить хотя бы не на первой, а на второй линии где-нибудь, в миномётном расчете подавать мины. С этим интеллектуально и физически справится средний парламентарий. Ну и при этом это будет достаточно такой очень серьезный сигнал для общества», – сказал Луценко.

По его мнению, на передовую можно отправить часть полиции, ведь населения в стране стало меньше.

«Полицейские прекрасно воюют. В принципе, вся полиция может работать в таком режиме – раз в год, раз в полгода можно воевать в качестве пехотинцев. Вот тебе обязанность, и это совершенно законно будет.

Сейчас у нас население сократилось, меньше полицейских нужно для обслуживания и так далее. То есть полицейские, как и все остальные категории, которые причастны к определенным льготам», – добавил экс-депутат.

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