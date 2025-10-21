Украинский полковник: Русские нашли способы преодолевать наши килл-зоны

Игорь Шкапа.  
21.10.2025 16:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 336
 
В условиях острого дефицита пехоты ВСУ не в состоянии остановить продвижение ВС РФ.

Об этом в беседе с киевской журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«Территории, рубежи, позиции, в том числе в тактической зоне… нужны люди, чтобы что-то удерживать. Дроны ещё не умеют удерживать. Они могут уничтожать противника, который пытается продвигаться там, но противник находит метод, тактику наступать в таких условиях. То есть он ускоряется при преодолении этой килл-зоны, он другие тактические приёмы применяет и так далее.

Действует малыми пехотными группами, вплоть до двух-трех человек, пытается скрытно проникать, активно использует средства маскировки, то есть находит способы преодолевать так называемую килл-зону, которая и неустойчива местами», – сказал Машовец.

Он отмечает, что со стороны ВСУ на фронте пустуют целые участки, поскольку в стране «сорвано мобилизационное развертывание».

Полковник недоволен разрешением на выезд молодых людей 18-22 лет и считает, что военно-политическое руководство «терпимо относится к развёрнутой в публичной информационной сфере антимобилизационной компании».

«Соответственно, это отражается на способности военного командования украинского – формировать резервы, использовать эти резервы и удерживать позиции на фронте», – резюмировал Машовец.

