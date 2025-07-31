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Сексот СБУ Сергей Стерненко опубликовал видео акции нацистов-«онижедетей», которые развернули плакаты и скандировали лозунги с призывами собирать деньги на «русорез», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что акция проходила в подземном переходе. Уже вскоре на Украине была объявлена воздушная тревога. Киевский режим сообщил, что Россия в рамках денацификации запустила 309 ударных дронов и 8 крылатых ракет.