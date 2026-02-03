Украинский концлагерь надолго – никого не выпустят даже после войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским мужчинам призывного возраста не стоит рассчитывать, что после окончания боевых действий им позволят свободный выезд за границу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Власти уже неоднократно говорили о том, что они не будут открывать границы сразу после окончания войны. Ещё в 2023 году представители власти так говорили, как бы невзначай, что надо на несколько лет сохранить границы закрытыми, потому что уедут все. В 24 – 25-м годах это повторялось неоднократно», – сказал эксперт.

По его словам, такие же требования выдвинет и Европа, понимающая, что после войны украинцы массово поедут из страны в поисках заработка.