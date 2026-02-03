Украинский концлагерь надолго – никого не выпустят даже после войны

Игорь Шкапа.  
03.02.2026 15:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 736
 
Украинским мужчинам призывного возраста не стоит рассчитывать, что после окончания боевых действий им позволят свободный выезд за границу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.


«Власти уже неоднократно говорили о том, что они не будут открывать границы сразу после окончания войны. Ещё в 2023 году представители власти так говорили, как бы невзначай, что надо на несколько лет сохранить границы закрытыми, потому что уедут все. В 24 – 25-м годах это повторялось неоднократно», – сказал эксперт.

По его словам, такие же требования выдвинет и Европа, понимающая, что после войны украинцы массово поедут из страны в поисках заработка.

«Поэтому, скорее всего, будут введены ограничения на границах. Следует ожидать, что концлагерь, который сегодня существует в Украине, продлит вое функционирование ещё достаточно долго, тем более что власти абсолютно выгодно держать людей в состоянии бесправных личностей», – резюмировал Бондаренко.

