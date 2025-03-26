Украинский импорт газа из ЕС готовится пойти на рекорд – атаки истощают резервы
Bloomberg со ссылкой на украинские источники пишет, что Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива, что существенно повысило спрос на него.
«Мы считаем, что Украина нуждается до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, которые импортировались в предыдущие сезоны» , — заявил генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук, представлявший трейдинговое подразделение крупнейшей частной энергетической компании Украины DTEK на полях саммита Financial Times Commodities Global Summit в Лозанне, Швейцария.
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Украинская газовая инфраструктура получила серьезные повреждения, отмечает агентство. Последствия атак считаются гораздо хуже, чем сообщалось официально, что затрудняет оценку необходимых объемов поставок для следующего отопительного сезона.
Закупки газа будут происходить в условиях растущего дефицита на рынке, когда цены в Европе уже повышены перед началом сезона накопления запасов.
«Украина уже использовала так называемый буферный запас газа, хранившийся в подземных хранилищах в качестве резерва. Часть газа необходимо оставлять в хранилищах для поддержания давления и безопасной работы системы. Эти запасы нужно восстановить. Именно поэтому необходимые объемы достаточно значительны», — отметил Сахарук.
Ранее российские атаки были преимущественно направлены на коллекторные пункты, где газ очищается и перекачивается в систему транспортировки, а не на сами месторождения, где он добывается.
«Впрочем, последние воздушные удары сократили добычу газа государственной компании «Нефтегаз» почти на треть. Это заставило страну закупать более дорогое топливо у ЕС» , — заявили в прошлом месяце осведомленные источники.
«Даже если удары по энергетической инфраструктуре прекратятся, Украине понадобится время, чтобы восстановить внутреннюю добычу. К тому же, мы не можем исключать возможности новых атак», — добавил Сахарук.
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