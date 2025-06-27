Украинский генерал подтвердил эффективность последних ударов России

Российская армия в последние месяцы нанесла эффективные удары по местам сборки и хранения украинских беспилотников и другим военным объектам.

Это в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка подтвердил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересный момент – мы просим деньги на дроны, но такой кричащий пример, где-то квартал назад была утечка информации, список предприятий, производящих дроны. Со временем мы видим, что в соответствии с тем списком практически по всем предприятиям русские нанесли удар.

Задаю вопрос, так все же благодаря кому и чему была та утечка информации, кто понес ответственность? Можно давать сколько угодно денег, но, когда на предприятие приезжает, первое личное, лицо делает там определенную пиар-акцию, награждает людей, а потом по этому предприятию в центре Киева прилетает, оно уничтожено и уже неспособно производить продукцию.

Следующее – один из самых мощных суперволонтеров [Притула], который выставляет видео-сессию на фоне самолетов Национального авиационного университета, потом туда прилетают дроны. Сразу объявляется следующий сбор, давайте еще раз, ну давайте, собирайте деньги, вас еще раз разведут. Вы даете деньги, люди, которые эти деньги используют, пиарятся. И снова будут наноситься воздушные удары», – заявил Кривонос.