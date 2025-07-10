Украинский эксперт недоволен: Помощь от Штатов – мертвому припарки. Трамп прикрывает свой зад

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Решение выделить Украине 10 противоракет к комплексам «Пэтриот» никак ей не поможет, зато спасает президента США Дональда Трампа от обвинений, что Украина проиграла по вине Штатов.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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