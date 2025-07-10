Украинский эксперт недоволен: Помощь от Штатов – мертвому припарки. Трамп прикрывает свой зад

Анатолий Лапин.  
10.07.2025 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Решение выделить Украине 10 противоракет к комплексам «Пэтриот» никак ей не поможет, зато спасает президента США Дональда Трампа от обвинений, что Украина проиграла по вине Штатов.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение выделить Украине 10 противоракет к комплексам «Пэтриот» никак ей не поможет, зато спасает...

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«Десять ракет-перехватчиков «Патриот» – это мертвому припарки. А продрать там очередь за ракетами, за комплексами «Патриот», кто нам уступит?..

Для Трампа это скорее политический ход – перевести стрелки, показать том что соединенные штаты не бросили Украину, не предали своего партнера. Вот, я умываю руки, то, что там случится, – не моя вина. То есть, чтобы никто не переводил стрелки на Соединенные Штаты, что Соединенные штаты бросили Украину», – заявил Золотарев.

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