Украинский экономист пророчит крах идеологии бандеровщины
Навязанную всей Украине идеологию бандеровского национализма ждёт неизбежный крах.
Об этом на канале «Alpha media» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Национализм, на который пытается опереться правящий класс – давайте рассмотрим исторические условия его возникновения. Во-первых, национализм возникал, когда Украина была аграрным государством, 80% населения жило в сёлах, урбанизация на минимальном уровне.
Второе, национализм развивался, и его активная фаза всегда была на точках ослабления Российской империи, когда она рушилась. Он впитал в себя ощущение слабости Российской империи. Ощущение, что её можно было добить, не хватило каких-то небольших усилий.
Третье, он родился на волне экспансии Запада, германского экспансионизма. Первая мировая война – немцы в Киеве, Вторая мировая – немцы в Киеве», – напомнил Кущ.
Он подчеркнул, что сейчас эти три точки совершенно не соответствуют действительности.
«Украина изменилась. Это уже не аграрное государство, это уже урбанистическое, остатки урбанистики, поэтому связано с промышленностью и развитием, а это всегда сложность. …
Дальше, Россия далека от распада, несмотря на нашу пропаганду. И третье, Запад сейчас абсолютно не готов к какой-либо экспансии. В Европе вообще нет этого экспансионистского ядра как такового», – сказал Кущ.
