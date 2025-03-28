Украинский дипломат: Итоги переговоров – 5:0 в одни ворота, русские ведут

«Украина и американцы» на последних переговорах в Саудовской Аравии «проиграли всухую».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-замглавы МИД Украины, бывший постпред в ЕС Константин Елисеев, курировавший вопросы внешней политики в администрации Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал, 5:0, в одни ворота. Во-первых, потому что, к сожалению, не попали под запрет атак – это по вопросу портов, и не было никоим образом о безопасности портов. Во-вторых, уже началась негативная тенденция смягчения санкций относительно российского агрессора. Это очень плохо, в частности, когда уже есть намёки на вывод ряда российских банков в платёжную систему SWIFT», – сказал он.

«В-третьих, к сожалению, в текст договорённостей не был включен запрет, на то, что российский агрессор не стрелял с военных суден ракетами по территории Украины. В-четвёртых, к сожалению, не был заложен принцип обмена всех на всех.

И пятое негативное – вы увидели, что русские, к большому сожалению, при молчаливой поддержке американцев, пока ещё выбрасывают из-за стола переговоров наших европейских партнёров», – жаловался Елисеев.