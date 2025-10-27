Украинский академик признала, что уже и не мечтает о возвращении украинцев 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подавляющее большинство выехавших после начала войны из Украины граждан – уже не вернутся домой.

Об этом в эфире видеоблога канала «Обозреватель» заявила директор Института демографии НАН Украины, академик Элла Либанова.

«Мы изучаем очень внимательно опыт других стран, которые подобные ситуации пережили. Наиболее релевантным кажется опыт стран балканских. Все же балканские войны были гораздо быстрее, они были значительно более короткие. Там возвращалась треть. В начале 22-го года я мечтала о том, что вернется 60%. Теперь не мечтаю. Это невозможно. Я понимаю, что это нереально», – признает демограф.

По ее словам, большую роль будет играть фактор безопасности.