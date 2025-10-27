Украинский академик признала, что уже и не мечтает о возвращении украинцев 

Игорь Шкапа.  
27.10.2025 18:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 632
 
Вооруженные силы, Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Подавляющее большинство выехавших после начала войны из Украины граждан – уже не вернутся домой.

Об этом в эфире видеоблога канала «Обозреватель» заявила директор Института демографии НАН Украины, академик Элла Либанова.

«Мы изучаем очень внимательно опыт других стран, которые подобные ситуации пережили. Наиболее релевантным кажется опыт стран балканских. Все же балканские войны были гораздо быстрее, они были значительно более короткие. Там возвращалась треть. В начале 22-го года я мечтала о том, что вернется 60%. Теперь не мечтаю. Это невозможно. Я понимаю, что это нереально», – признает демограф.

По ее словам, большую роль будет играть фактор безопасности.

«Что он означает? Не просто перестанут стрелять, а как люди будут оценивать перспективы. Знаете ли, передышка на год-два, надолго или навсегда. Если это передышка, если они будут думать, что передышка на год-два, не будут возвращаться. И мы это прекрасно понимаем», – резюмировала Либанова.

