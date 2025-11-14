Украинские террористы распространяют свой опыт в Донбассе вглубь России – ветеран «Альфы»

Максим Столяров.  
14.11.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1395
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Инцидент в Подмосковье, когда 11 ноября пострадал ребёнок, попытавшись поднять лежавшие на земле деньги, свидетельствует о глубокой активации украинского террора в Россию.

Об этом в эфире радио «КП» заявил почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Помните, когда нацисты Украины сначала раскидывали «лепестки», где подрывались детишки, потом уже подбрасывали заминированные игрушки, коробки конфет. Это всё было в Донецке и Луганске. К сожалению, украинские террористы перенесли эту систему уже вглубь России, а теперь мы обсуждаем Красногорск, это Подмосковье.

Надо проводить очень серьезную работу с родителями в школах, по радио, ТВ. СВО тянется уже 4 года. И хотя наше население в Москве в полной мере не осознаёт, что мы воюем, но надо понимать, что опасность существует каждый день», – сказал Гончаров.

Ведущая отметила необходимость баланса, что с одной стороны ребёнка надо растить в открытом мире, с другой – «везде враги».

«Ни вы, ни я, ни пропаганда не говорит, что везде враги. Мы говорим – в какой ситуации мы сейчас находимся. Повторяю, 4 года мы находимся в ситуации, как бы мы её ни называли – СВО, война, но мы воюем. И если мы будем вести себя расхлябанно, трагедии будут продолжаться. Наши спецслужбы, на сегодняшний момент, все эти трагические нюансы купировать не могут», – возразил ветеран.

Он призвал к повышенной бдительности.

«То, что детишки не поведутся [после бесед] – я совершенно точно не уверен в стопроцентной гарантии. Эти нацисты, нелюди – изобретут что-то новое, что могло бы заинтересовать не только детей, но и взрослых.

Украинская агентура действует не безалаберно, они выбирают те места, где камеры их не опознают. И, естественно, они стараются подбросить взрывпредметы в той ситуации, где может находиться много детей», – предупредил Гончаров.

