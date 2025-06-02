Американский истеблишмент продолжает открещиваться от причастности к операции СБУ по атаке на российскую стратегическую авиацию.

С соответствующими тезисами выступил в эфире TWP World бывший спецпредставитель США по Украине в прежней администрации Дональда Трампа Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что маловероятно, что американская разведка была причастна к этому. И причина довольно проста – украинская разведка и украинские военные стали с подозрением относиться к США.

Они видят, что мы оказываем помощь Украине, они знают, что им это нужно. Администрация наложила на них много ограничений. При президенте Трампе они часто критиковали президента Зеленского.

Я подозреваю, что они действовали в полной секретности. Они не хотели привлекать американские или другие спецслужбы», – отбрехивался Волкер.