Украинские диверсанты могут добраться до Севморпути
В условиях конфронтации с Западом и наращивании санкций, Северный морской путь обретает все большее значение как логистический маршрут с востока на запад. В этой связи у противников России возникает много соблазнов, чтобы дестабилизировать там ситуацию.
Об этом в эфире видеоблога «Baltnews» заявил экономический эксперт Владимир Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Действительно, для России это прекрасная возможность развивать свой север – это то, на чем нам действительно нужно фокусироваться. Но одновременно с этим нужно помнить о том, что на данный момент США пытаются взять под контроль все логистические пути.
Буквально в начале года был, скажем так, возвращен нелегально Панамский канал, Суэцкий канал в целом контролируется американскими и английскими войсками. Но чем важнее будет становиться Севморпуть, тем больше нужно думать о его безопасности.
Потому что обязательно горячие головы, какие-нибудь очередные украинские водолазы, начнут задумываться о том, чтобы также посетить эту территорию.
И в этой ситуации возникает очень интересный момент. Остров Шпицберген становится крайне важным, потому что он находится прямо на выходе, если идти из Китая на запад, на выходе Севморпути. И поэтому любая милитаризация со стороны НАТО этого острова просто запирает Севморпуть», – заявил Демидов.
