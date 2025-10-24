Украинские диверсанты могут добраться до Севморпути

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В условиях конфронтации с Западом и наращивании санкций, Северный морской путь обретает все большее значение как логистический маршрут с востока на запад. В этой связи у противников России возникает много соблазнов, чтобы дестабилизировать там ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога «Baltnews» заявил экономический эксперт Владимир Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».