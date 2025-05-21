Украинская самостийность лечится только кувалдой – болгарский политик
Единственное, что ограничивает Украину в развитии и то, что привело ее к войне – это попытка построить на своей территории анти-Россию.
Об этом эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Пасков подчеркнул, что стать снова частью одного с Россией государства – это выход Украины, который позволил бы ей «вернуть» Крым и другие территории.
«Единственное, что убивает Украину, – это то, что суть существования Украины, которая была создана как политический проект после распада, внутреннего предательства, а не официального распада Советского Союза, – это быть анти-Россией. Если уберешь у Украины антироссийскость, то есть не быть частью одного народа, который является антинародом, дрессированным, зомбированным, накачанным, стероидом и всеми остальными запрещенными фармацевтами веществами, быть анти-Россией, то тогда ничего подобного не было и даже не было бы необходимости быть отдельно от России.
За что весь этот сыр-бор? Ой, за эти украинские области, так это они были бы украинскими до конца дней всех нас. Ой, Крым вообще-то наш, чей? Крым был бы всех: российским и украинским, всех, кто хотел. Владивосток был бы ваш, Алтай был бы ваш, Сибирь с нефтью, с газом была бы ваша…
Это вообще кошмар, это мрак, это умопомрачение, которое лечится только кувалдой. Когда такие массовые размеры, значит, заказали не того хирурга, не с теми хирургическими инструментами. Когда это происходит, это всегда к этому приходит. Не может быть по-другому. Выход всегда там, где вход, а вход – это Беловежская Пуща, и потом антироссизм проекта Украины. Единственный проект, который ограничивал бы границы Украины, который делал бы из Украины что-то – это быть анти-Россией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: