Единственное, что ограничивает Украину в развитии и то, что привело ее к войне – это попытка построить на своей территории анти-Россию.

Об этом эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пасков подчеркнул, что стать снова частью одного с Россией государства – это выход Украины, который позволил бы ей «вернуть» Крым и другие территории.