Украинская ПВО оказалась тактически бессильна перед дронами-разведчиками РФ

Вадим Москаленко.  
04.07.2025 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Перед нанесением массированного удара высоко в небе над Киевом летали российские разведывательные дроны, а украинская ПВО боялась их сбивать.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед нанесением массированного удара высоко в небе над Киевом летали российские разведывательные дроны, а...

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«Меня удивило то, что на ранней стадии, в течение где-то часа-двух, когда сначала была тревога в пять часов, в течение двух часов разведывательные дроны летали над Киевом беспрепятственно.

Никто не пытался их даже гонять или мобильными группами ПВО, или с помощью стационарных систем. Никто не пытался гонять. Они таким способом проводили разведку или доразведку целей, по которым были выпущены крылатые и баллистические ракеты», – сказал Стариков.

«Я могу сделать предположение, почему их не сбивали, эти дроны разведывательные. Они летели вот возле моего дома, высоко, но медленно, не быстро.

По всей видимости, наша система ПВО, то есть командный пункт, то есть радиотехнические войска, они думали, что если включат фазированную решетку, сразу с помощью радиотехнической разведки будет определено – и туда будет нанесен удар.

Ну а с другой стороны, дроны провели разведку, и удар все равно нанесли», – подытожил эксперт.

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