Украинская ПВО оказалась тактически бессильна перед дронами-разведчиками РФ

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Перед нанесением массированного удара высоко в небе над Киевом летали российские разведывательные дроны, а украинская ПВО боялась их сбивать.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивило то, что на ранней стадии, в течение где-то часа-двух, когда сначала была тревога в пять часов, в течение двух часов разведывательные дроны летали над Киевом беспрепятственно. Никто не пытался их даже гонять или мобильными группами ПВО, или с помощью стационарных систем. Никто не пытался гонять. Они таким способом проводили разведку или доразведку целей, по которым были выпущены крылатые и баллистические ракеты», – сказал Стариков.