Украине в Стамбуле выдвинут новые требования

Ряд европейских государств, используя Украину как таран, пытаются разорвать начавший складываться тандем России и США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На что рассчитывает Евротройка [Франция, Германия и Польша]? Оторвать Трампа от сложившегося уже тандема двух великих держав России и Соединенных Штатов, потому что этот тандем точно доведет военный конфликт до результата. Оторвать его и перетащить опять, чтобы он присоединился к коалиции, выступающей на стороне Киева. Вот если им это удастся, то тогда СВО затянется. А пока не удалось, судя по последним появлениям Трампа в социальных сетях. Трамп действительно гонит Украину в Стамбул. Это правда. Судя по всему, говорит – ребята, давайте, это хорошая идея, езжайте, переговаривайтесь», – сказал Станкевич.

«А это все закончится реальным подписанием каких-то документов, пусть и кратковременных, конечно, которые будут сорваны. Стамбулом-2 это закончится? Вот был Минск-1, Минск-2, сейчас будет Стамбул-2? В связи с этим логичный вопрос. А нам все-таки это зачем?», – спросил ведущий.