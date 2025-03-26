Украинцы уже много лет вынуждены платить за воздух

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В украинской энергетической системе существует множество коррупционных схем.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский предприниматель, эксперт по энергетике Виктор Куртев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Укрэнерго до сих пор, уже 5,5 лет новому рынку, до сих пор работает некорректно. И до сих пор некорректно считает небалансы между субъектами рынка. Укрэнерго последние свои суды перед участниками рынка проигрывал на прошлой неделе. Участники рынка в судебном порядке вынуждены доказывать, что система насчитывает лишнее. Там были сорваны формально сроки внедрения в 19 году. Когда у тебя есть лаг в системе, и все участники рынка понимают эту дыру, понимают, что система работает некорректно. В украинской коррупционной реальности всегда начинается сговор, и все начинают паразитировать на этом деле», – сказал Куртев.

Он подчеркнул, что на Украине давно вошла в традицию «продажа воздуха», и потребители вынуждены оплачивать несуществующие ресурсы.

«Есть много уголовных производств в тех времен, еще 20-21 год, о продаже воздуха. В некоторые периоды компания Центрэнерго, а это, на минуточку, государственная генерирующая компания, в некоторые моменты она продавала в 9 раз больше электроэнергии, чем генерировала. Понятно, чей менеджмент в те годы сидел. И так же другие субъекты рынка. Было явление так называемой продажи воздуха», – пожаловался эксперт.

Он рассказал, что там сложная система расчётов между государственными и частными компаниями, скрывающая коррупционные схемы, но платит за «воздух» в конечном итоге всё равно потребитель.