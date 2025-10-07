Украинцам годами нагло врали, что «Нафтогаз» обеспечивает Украину газом собственной добычи – экс-министр 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Долгое время власти рассказывали гражданам Украины, что страна независима от импорта газа, но действительность оказалась куда более страшной.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко.

«Меня просто раздражает, насколько цинично несколько лет нас обманывали, что «Нафтогаз» полностью закрывает внутренние потребности, что нет никакого импортного газа, что газ у нас качают, хранилища полные и так далее. Это был просто банальный обман и манипуляция ради должностей», – отметил экс-министр.

По его словам, в прошлую зиму «Нафтогаз» практически под ноль выбрал все их хранилищ, «оставшись и без денег, и без газа». Плюс упала добыча после ударов ВС РФ по Полтавской и Харьковской областям.