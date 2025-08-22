Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России были все основания для начала СВО на Украине.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил бывший политзаключенный киевского режима политолог Юрий Дудкин, покинувший родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт признает, что с 2014 года на Украине шла гражданская война, а минские соглашения были лишь «уловкой Запада в отношении России, чтобы укрепить киевскую хунту».

Он обращает внимание, что не только пост-мадайнные власти, но и нынешний диктатор Владимир Зеленский были частью минского процесса.