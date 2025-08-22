Украина жестоко расплачивается за издевательские гримасы Зеленского в адрес Путина – беглый укро-политолог
У России были все основания для начала СВО на Украине.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Олега Беседина заявил бывший политзаключенный киевского режима политолог Юрий Дудкин, покинувший родную страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт признает, что с 2014 года на Украине шла гражданская война, а минские соглашения были лишь «уловкой Запада в отношении России, чтобы укрепить киевскую хунту».
Он обращает внимание, что не только пост-мадайнные власти, но и нынешний диктатор Владимир Зеленский были частью минского процесса.
«Правда, небольшое количество времени. Но все видели, весь мир видел, как он сидел, издевался, гримасничал, как шут, над словами президента России Владимира Путина, когда была парижская встреча по Минским соглашениям.
Мы дошли до 2022 года с тем, что российское руководство наконец-то поняло, что разговаривать с нацистским режимом, который объявил не просто войну, а охоту на людей русскоязычных и русских, этнически русских на территории Украины, мириться уже нельзя. Поэтому и началась специальная военная операция», – подытожил Дудкин.
