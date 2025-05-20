Украинская пропаганда умалчивает об агрессивной позиции киевской делегации в Стамбуле, которая угрожала Москве продолжением войны и новыми санкциями.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я добавлю немного инсайда с украинской стороны, потому что все акцентированы на ультиматумах Москвы, особенно наша пресса. Понимаем, это инструмент информационных кампаний, демонстрации агрессии со стороны России, но никто не говорит, что же мы отвечали. Ответы тоже были», – сказал Бортник.

«Украинское руководство говорило следующее: что мы готовы продолжать войну тоже, у нас есть возможности для сопротивления, наши силы не исчерпаны. Если хотите, мы продолжим.

Продолжится война, вы будете истощаться, мы будем додавливать вас, требовать санкций. Мы с Европой согласовали новый адский пакет санкций. Мы с Линдси Грэмм через парламент, кКонгресс США протащит 500% дополнительный налог для стран, которые торгуют с Россией.

То есть мы готовы продолжать войну, мы будем добиваться максимального ужесточения санкций, мы будем подавать иски в международные суды. Мы считаем, что война должна идти не только на украинской, но и на российской территории, ваши границы не защищены. Это то, что говорило украинское руководство», – добавил политолог.