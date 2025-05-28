Украина способна лишь на промышленный терроризм, но воет после ответок России
Украина уже ничего не может противопоставить России, кроме беспилотного терроризма по промышленным объектам. При этом, Россия каждый раз будет все жестче отвечать на такие удары своими атаками по военным объектам Украины.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинская сторона, может продолжать делать то, что она делала предыдущие три года по большей части. Она может попытаться массированным налетом на беспилотников, последними ракетами атаковать какую-нибудь атомную станцию, какую-нибудь плотину, какой-нибудь хладокомбинат. Ну, то есть, по сути, совершить акт промышленного терроризма. Но на положение дела на поле боя это не играет. Если играет, то только в том паттерне, как мы видели последнюю неделю.
То есть сначала где-то 5 дней украинское общественное мнение радуется вместе с европейским: «Вот, посмотрите, москвичи по 20 часов сидят в своих аэропортах». Потом 3 дня наносятся ракетные удары по военным объектам. Здесь важно отметить, по военным объектам Киева и Украины в целом, которым украинское ПВО мало что может противопоставить.
Но вот в этом паттерне оно и будет продолжаться по нарастающей. Чем более амбициозные цели поставит перед собой украинское руководство по поражению целей внутри России, тем более масштабный будет вот тот удар, который будет наносить Российская Федерация в ответ. При этом события на фронте будут двигаться вот в том ключе, в котором они двигаются», – заявил Щелин.
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