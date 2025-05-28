Украина способна лишь на промышленный терроризм, но воет после ответок России

Украина уже ничего не может противопоставить России, кроме беспилотного терроризма по промышленным объектам. При этом, Россия каждый раз будет все жестче отвечать на такие удары своими атаками по военным объектам Украины.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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