Украина рискует получить 13-тонные бункерные бомбы на голову говорящих о ядерном оружии – Дроздов

Говорящие о том, что Украине нужно вернуть себе ядерное оружие, не думают, чем чреваты такие воинственные заявления.

Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский журналист Остап Дрозов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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