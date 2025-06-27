Украина рискует получить 13-тонные бункерные бомбы на голову говорящих о ядерном оружии – Дроздов
Говорящие о том, что Украине нужно вернуть себе ядерное оружие, не думают, чем чреваты такие воинственные заявления.
Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский журналист Остап Дрозов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Честно говоря, мне немного странно, что после иранского урока мы еще должны говорить на тему, что надо вернуть ядерное оружие Украине. Наши же любят горлопанить эту тему, что нам надо ядерное оружие. Уважаемые друзья, каждая страна, которая захочет развернуть несанкционированную собственную ядерную программу в XXI веке, получит на свою территорию 13-тонные антибункерные бомбы.
Точка. Забудьте эту тему. Каждый человек, который говорит о возвращении ядерного оружия в Украину, видит Украину Ираном. И это же надо быть совершенно невеждой, чтобы вообще на полном серьезе таращить эту тему, это тема для влажных фантазий. Ее можно там и оставить, просто как какую-то такую утопию или антиутопию. На планете Земля ни одна страна мира, если она не является террористической, не будет разрабатывать несанкционированное ядерное оружие. Ядерные программы не будут разрабатываться», – заявил Дроздов.
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