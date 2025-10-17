Украина подожгла еще одну нефтебазу в Крыму – Киев не оставляет попыток устроить полуострову блэкаут

Виктор Орлов.  
17.10.2025 09:26
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 886
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия


ВСУ снова нанесли массированный удар по Крыму. Под атаку попали объекты энергетики, сообщил глава республики Сергей Аксенов:

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

ВСУ снова нанесли массированный удар по Крыму. Под атаку попали объекты энергетики, сообщил глава...

Всю ночь над западом и центром Крыма работало ПВО, отражая украинскую атаку. К сожалению, не обошлось без повреждений – около четырех утра «прилетело» по нефтебазе в поселке Гвардейское под Симферополем. В это время мониторинговые ресурсы сообщали о запуске Украиной ракекеты «Нептун».

В официальной сводке Минобороны России сообщается о ликвидации нескольких десятков БПЛА – 32 над Крымом, 6 – над акваторией Черного моря. По словам жителей Симферопольского района, было ощущение, что все они нацеливались на Гвардейское – подобной атаки не было с начала СВО.

Также в очередной раз сообщалось о попытке ударить по Таврической ТЭЦ под Симферополем – вероятно, туда через Гвардейское и пробивали себе дорогу украинские дроны и ракеты.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить