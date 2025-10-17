Украина подожгла еще одну нефтебазу в Крыму – Киев не оставляет попыток устроить полуострову блэкаут

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ снова нанесли массированный удар по Крыму. Под атаку попали объекты энергетики, сообщил глава республики Сергей Аксенов:

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым. На данный момент идут восстановительные работы».

Всю ночь над западом и центром Крыма работало ПВО, отражая украинскую атаку. К сожалению, не обошлось без повреждений – около четырех утра «прилетело» по нефтебазе в поселке Гвардейское под Симферополем. В это время мониторинговые ресурсы сообщали о запуске Украиной ракекеты «Нептун».

В официальной сводке Минобороны России сообщается о ликвидации нескольких десятков БПЛА – 32 над Крымом, 6 – над акваторией Черного моря. По словам жителей Симферопольского района, было ощущение, что все они нацеливались на Гвардейское – подобной атаки не было с начала СВО.

Также в очередной раз сообщалось о попытке ударить по Таврической ТЭЦ под Симферополем – вероятно, туда через Гвардейское и пробивали себе дорогу украинские дроны и ракеты.