Украинские силы ИПСО действуют по принципу стремительного вброса и максимального распространения фейка.

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо отдать должное, они оказались очень хорошими учениками западных кураторов, и, по крайней мере, в 2022-2023 годах они нас переигрывали по ИПСО. Даже их откровенно фейковые вбросы, но они сделали и пошли дальше. А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно. Помните весной 2014 [2022] удар «Точкой-У» по краматорскому вокзалу, погибло 30 человек, больше сотни ранено. Буквально через 10 минут они сказали – «русня ударила по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети». Там фотки, кровь, разгромленные вагоны. Через день итальянские журналисты публикуют фото, что это была «Точка-У» с номерами, совпадающая с теми, которыми украинская армия долбила по Донбассу ещё в 2014 году. По Саур-Могиле, по Стаханову, по Снежному. И что? Проехали», – сказал эксперт.

По его словам, уже неважно, что Украину разоблачили в фейке, поскольку «они сделали и пошли дальше».