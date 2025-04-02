«Украина переигрывает нас в ИПСО. Спасает только их криворукость» – Прозоров

Максим Столяров.  
02.04.2025 13:15
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украинские силы ИПСО действуют по принципу стремительного вброса и максимального распространения фейка.

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские силы ИПСО действуют по принципу стремительного вброса и максимального распространения фейка. Об этом...

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«Надо отдать должное, они оказались очень хорошими учениками западных кураторов, и, по крайней мере, в 2022-2023 годах они нас переигрывали по ИПСО. Даже их откровенно фейковые вбросы, но они сделали и пошли дальше. А мы оправдываемся, ищем контраргументы, а им это неважно. Помните весной 2014 [2022] удар «Точкой-У» по краматорскому вокзалу, погибло 30 человек, больше сотни ранено. Буквально через 10 минут они сказали – «русня ударила по мирным жителям, которые пытаются эвакуироваться, погибли женщины, дети». Там фотки, кровь, разгромленные вагоны.

Через день итальянские журналисты публикуют фото, что это была «Точка-У» с номерами, совпадающая с теми, которыми украинская армия долбила по Донбассу ещё в 2014 году. По Саур-Могиле, по Стаханову, по Снежному. И что? Проехали», – сказал эксперт.

По его словам, уже неважно, что Украину разоблачили в фейке, поскольку «они сделали и пошли дальше».

«Нас спасает только их криворукость в подготовке, например, как с Бучей. На их стороне, конечно, масштаб и охват. На них работают 70% мировых СМИ, и они раскрутили эту историю моментально. Но корявость исполнителей дала нам аргументы, которыми, в принципе, мы доказали…[А кто их слушает? Сами себя 70% СМИ опровергать не будут]. Мы себя оправдываем тем, что всё равно это надо делать, правду надо всё равно доказывать. Потому что капля камень точит. Если мы не будем этого делать, будет ещё хуже», – добавил бывший СБУшник.

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