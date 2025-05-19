Украина отказалась от наступления, перейдя к тактике истощения российской армии

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 11:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия создает так называемую «линию дронов» – это новая стратегия командования ВСУ, которая по задумке должно остановить российское наступление.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия создает так называемую «линию дронов» – это новая стратегия командования ВСУ, которая...

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«Суть этой инновации в том, что мы в первый раз услышали, что украинская армия не будет никуда наступать в принципе. Вообще они отказываются от наступления – только глухая оборона. В основе этого лежит такой эффект – подразделения операторов дронов несут минимальные потери, там буквально несколько человек может погибнуть за месяц или за неделю. При этом они поражают очень большое количество солдат противника, российских военных и техники.

И вот они в глубине обороны сидят и наносят эти удары, и таким образом они не позволяют российской армии вообще наступать. Вообще полностью все попытки наступления блокируются и выражается это так: «Хотите наступать – пожалуйста, а мы на наступление не идём». Но это означает, что украинское руководство полностью отказалось вообще от какого-либо возврата территории. Их задача теперь – истощить российскую армию», – заявил Ширяев.

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