Украина может стать причиной конфликта Британии и возвращающейся к милитаризму Германии
На фоне событий, связанных с конфликтом на Украине, в Европе началась «нешуточная конкуренция за центр силы».
Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Неслучайно появление «Веймарской тройки+» – Франция, Германия, Польша, плюс Британия. Это говорит о том, что в Европе началась нешуточная конкуренция за центр силы. Британия за счёт российско-украинской войны резко нарастила своё влияние на европейскую политику в целом и в частности, установила особо отношение по Северной Европе, рассчитывая, что в этом составе они будут серьёзным игроком в северном направлении.
Но Британия всегда была сильна и в центральном направлении – Польша, Румыния, Украина. Большое влияние на внутриукраинские политические процессы и элиту стало несомненным козырем Британии, что не может не раздражать Старую Европу.
Они выглядят как союзники в единстве помощи Украине, а на самом деле там идёт мощнейшая внутренняя конкуренция за то, в какие схемы и проекты будет входить Украина после войны в рамках европейской политики», – сказал Ермолаев.
Поэтому, считает эксперт, именно сейчас нужно ожидать «проактивной, агрессивной политики Германии».
«В Веймарском треугольнике, на мой взгляд, как раз позиция Германии наиболее сильная. В этом отношении всё ещё впереди. Германия будет претендовать на роль ядра будущей европейской безопасности. Акцент на ответственности Европы на будущих саммитах НАТО, реформистская позиция США – будут реабилитировать Германию, помогать вернуть былое могущество как военно-политической державы.
Многие ограничения, которые терпела Германия после Второй мировой войны, сейчас будут пересматриваться. И в этом контексте российско-украинская война стала для Германии хорошим триггером. Шикарный повод милитаризироваться», – добавил укро-политолог.
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