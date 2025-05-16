Украина может стать причиной конфликта Британии и возвращающейся к милитаризму Германии

На фоне событий, связанных с конфликтом на Украине, в Европе началась «нешуточная конкуренция за центр силы».

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Неслучайно появление «Веймарской тройки+» – Франция, Германия, Польша, плюс Британия. Это говорит о том, что в Европе началась нешуточная конкуренция за центр силы. Британия за счёт российско-украинской войны резко нарастила своё влияние на европейскую политику в целом и в частности, установила особо отношение по Северной Европе, рассчитывая, что в этом составе они будут серьёзным игроком в северном направлении.

Но Британия всегда была сильна и в центральном направлении – Польша, Румыния, Украина. Большое влияние на внутриукраинские политические процессы и элиту стало несомненным козырем Британии, что не может не раздражать Старую Европу.

Они выглядят как союзники в единстве помощи Украине, а на самом деле там идёт мощнейшая внутренняя конкуренция за то, в какие схемы и проекты будет входить Украина после войны в рамках европейской политики», – сказал Ермолаев.