Украина должна возобновить свой ядерный статус – Горбулин

Украина может не разрабатывать собственное ядерное оружие, а объединиться со странами Западной Европы, имеющими такие технологии.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил секретарь СНБО времён Кучмы, экс-советник Петра Порошенко, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы вы меня спросили до начала этой войны, я бы еще раздумывал. Сейчас я думаю, что нам нужно вернуться, мы имеем полное моральное право… Я думаю, что есть другой путь – это объединиться со странами Западной Европы, которые все время чувствуют на себя угрозу Российской Федерации. Буквально две или три недели назад премьер-министр Польши Туск сказал о том, что мы бы чувствовали себя лучше, если бы у нас было ядерное оружие… Поэтому, я думаю, что, объединившись с какой-то страной Европы, мы можем попытаться пойти на такой шаг», – считает Горбулин.