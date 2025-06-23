Украина должна возобновить свой ядерный статус – Горбулин

Анатолий Лапин.  
23.06.2025 11:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Украина может не разрабатывать собственное ядерное оружие, а объединиться со странами Западной Европы, имеющими такие технологии.

Об этом в эфире телеканала ВВС заявил секретарь СНБО времён Кучмы, экс-советник Петра Порошенко, вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может не разрабатывать собственное ядерное оружие, а объединиться со странами Западной Европы, имеющими...

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«Если бы вы меня спросили до начала этой войны, я бы еще раздумывал. Сейчас я думаю, что нам нужно вернуться, мы имеем полное моральное право… Я думаю, что есть другой путь – это объединиться со странами Западной Европы, которые все время чувствуют на себя угрозу Российской Федерации. Буквально две или три недели назад премьер-министр Польши Туск сказал о том, что мы бы чувствовали себя лучше, если бы у нас было ядерное оружие… Поэтому, я думаю, что, объединившись с какой-то страной Европы, мы можем попытаться пойти на такой шаг», – считает Горбулин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность получения Украиной ядерного оружия должна быть исключена – это страна должна иметь нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

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