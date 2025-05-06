Указы президента о воспитании молодежи не выполняются – Шукшина
Несмотря на указы о развитии духовно-нравственных ценностей у молодёжи, рождаемость в России продолжает падать, а патриотизм часто подменяется профанацией.
Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Манучи» заявила заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Среди россиян есть нежелание рожать, нежелание создавать крепкую семью. Это вообще надо бить во все колокола, что происходит. И это продолжается, несмотря на все указы президента о национальных духовно-нравственных ценностях.
Вот, год назад, 7 мая, он новый указ, номер 309, о национальных целях Российской Федерации до 2030 года, где чёрным по белому написано «воспитание гармонично развитой, патриотичной, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных и традиционных российских культурно-исторических ценностей», – сказала Шукшина.
По ее словам, эти ценности «все только артикулируют, декларируют».
«И мероприятия бесконечное, и отчёты для галочки. Вот что происходит. Профанация, формализм. А где результат? Я понимаю, что в культуре он такой отложенный результат, его нельзя как бы наблюдать. Но сейчас-то вот мы этот результат четко видим, вот за вот это политика, вот культурная и образовательная политика, и какие результаты мы получили. А какой уровень рождаемости, демограф наш известный Алексей Ракша, говорит, что уровень рождаемости нашей страны, он упал до уровня конца XVIII века.
То есть, ниже уже просто некуда. А мы – всё, значит, надел кокошник, прошёлся в присядку, гармонь раскрыл. Значит, это всё на мероприятиях духовно-нравственных происходит. Главное – соответствовать внешним признакам. Вот самое страшное. Мы идём по внешним формам, а не по содержанию. Но если говорить «сахар, сахар», во рту слаще не станет», – подытожила артистка.
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