Угроза падения Харькова: русские сделали выводы из первых горьких уроков СВО – украинский генерал:

Российская армия сделала выводы из ошибок первых недель СВО и теперь применяет новую тактику.

Об этом заявил бывший командующий Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос.

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«Они достаточно серьезно обожглись в 2022 году на Киеве, Лисичанске, Северодонецке. Тогда поняли, что городские лобовые бои особого эффекта не дают. А Бахмут стал самым жестким уроком. Но они не особо пострадали, потому что использовали не регулярные войска, а ЧВК…

Они четко поняли: нахрена биться лбом в двери, когда эти двери можно обойти? Они начали это системно делать с 2023 года. За счет охвата определенных участков, городов, сел, они перерезают логистику и вынуждают нас принимать решение – оставлять людей, которым мы не можем поставить еду, воду, боеприпасы, пополнение, или нужно отходить», – сказал Кривонос.