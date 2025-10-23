Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польше нужно поучаствовать в настоящей войне, чтобы быть к ней готовой. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью каналу издания Wirtualna Polska заявил поляк Пётр Миткевич, который воевал с Россией в составе ВСУ и недавно вернулся домой.

«В самом начале я работал в разведке. В 2023 году, после ранения, сломал ключицу, перешёл на беспилотники. Тогда же я прошёл курс обучения управлению беспилотниками, потому что увидел, что это становится самой эффективной работой на фронте», — рассказал Миткевич.

Ведущий затронул тему подготовки поляков к войне. Были заданы вопросы о готовности государственных структур и о том, кто, первым будет отправлен на фронт.

«Я боюсь, что пока не будет войны, польская армия не сможет к ней подготовиться», – считает наемник.

По его словам, армия мирного времени серьезно отличается от армии военного времени.

У него поинтересовались, у кого на Украине больше всего шансов стать «хорошим и храбрым солдатом».

«На Украине наиболее эффективны национал-патриоты, хулиганы, фанаты и бывшие заключённые», — прямо говорит Миткевич.

Примечательно: ранее в интервью польскому изданию Onet он обвинил Украину в отказе от выплат положенных 15 миллионов гривен родственникам убитых на украинском фронте поляков.