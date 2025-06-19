Удары России по Киеву – это еще не ответ на атаки по стратегической авиации

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Недавняя массированная атака ВС РФ на Киев и другие регионы Украины – это еще не ответ на операцию СБУ «Паутина», целью которой стали самолеты российской стратегической авиации.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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