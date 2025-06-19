Удары России по Киеву – это еще не ответ на атаки по стратегической авиации

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 12:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Недавняя массированная атака ВС РФ на Киев и другие регионы Украины – это еще не ответ на операцию СБУ «Паутина», целью которой стали самолеты российской стратегической авиации.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавняя массированная атака ВС РФ на Киев и другие регионы Украины – это еще...

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«Я боюсь, что это еще не ответка. Это просто вступление в эскалационную серию. Все же, я думаю, что главные силы, пик наступления российского и в воздухе, и на земле будет достигнут приблизительно через месяц, потому что любая наступательная кампания длится не дольше двух месяцев, потом надо делать передышки, исчерпываются резервы и все остальное.

И Россия пытается где-то к концу сентября закончить летнее наступление. Поэтому я думаю, что где-то середина-конец июля станут именно апогеем российских наступлений», – считает Бортник.

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