Убойный компромат Коломойского не дает покоя диктатору Зеленскому

Попавший в тюрьму олигарх Игорь Коломойский (внесен в реестр террористов в РФ) обладает серьезным компроматом на Владимира Зеленского.

Об этом в эфире своего блога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, отвечая на вопросы подписчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались, не может ли быть заключение Коломойского под стражу на Украине фактическим спасением олигарха от США, где тому грозит пожизненное заключение.

«Зеленский заинтересован в первую очередь в том, чтобы Коломойский отдал ему материалы, которые свидетельствуют о двойной бухгалтерии, о неуплате Зеленским налогов в то время, когда он получал левые деньги от Коломойского во время работы на канал «1+1». Коломойский недаром в сентябре 2019 года сделал определённую предъяву Савику Шустеру. Он включился в прямой эфир и попросил, чтобы Шустер показал контракт. Говорит: «Почему у нас не выполняется с вами, Савик, контракт?» – напомнил Бондаренко.

При этом, когда Шустер показал контракт и возразил, что тот полностью выполняется, Коломойский сразу же сказал, что имеет в виду второй контракт, который никогда не афишировался, после чего Шустер «начал плыть», а «Коломойский его продолжал добивать».