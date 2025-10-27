Убойный компромат Коломойского не дает покоя диктатору Зеленскому

27.10.2025 13:47
Попавший в тюрьму олигарх Игорь Коломойский (внесен в реестр террористов в РФ) обладает серьезным компроматом на Владимира Зеленского.

Об этом в эфире своего блога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, отвечая на вопросы подписчиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались, не может ли быть заключение Коломойского под стражу на Украине фактическим спасением олигарха от США, где тому грозит пожизненное заключение.

«Зеленский заинтересован в первую очередь в том, чтобы Коломойский отдал ему материалы, которые свидетельствуют о двойной бухгалтерии, о неуплате Зеленским налогов в то время, когда он получал левые деньги от Коломойского во время работы на канал «1+1». Коломойский недаром в сентябре 2019 года сделал определённую предъяву Савику Шустеру. Он включился в прямой эфир и попросил, чтобы Шустер показал контракт. Говорит: «Почему у нас не выполняется с вами, Савик, контракт?» – напомнил Бондаренко.

При этом, когда Шустер показал контракт и возразил, что тот полностью выполняется, Коломойский сразу же сказал, что имеет в виду второй контракт, который никогда не афишировался, после чего Шустер «начал плыть», а «Коломойский его продолжал добивать».

«Тогда многие обратили внимание, что у Коломойского всегда была двойная бухгалтерия, с кем бы он ни работал, в том числе с Зеленским. И что Коломойский передаёт привет Зеленскому, не Савику Шустеру. Сейчас Зеленского в первую очередь интересует не то, будет ли выдан Коломойский США или нет. Его не интересует спасение или не спасение Коломойского. Его интересует, отдаст ли Коломойский ему компромат на себя, имеется в виду на Зеленского.

Именно поэтому Коломойский сидит в тюрьме. Но Коломойский тоже чудесно понимает, что пока он не отдаёт этот компромат, он жив. А дальше, кто его знает, может быть, и президент поменяется, может ситуация сменится», – заявил политолог.

