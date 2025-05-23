«Убить побольше русских» – МИД РФ распространил документы о целях Зе-чиновников
Украинские политики и чиновники не стесняются публично признаваться, что их основная цель – убить как можно больше русских.
Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы распространили документы, которые цитируют высказывания украинских властей относительно русских и русскоязычных граждан своей страны.
На период задолго до Специальной военной операции Зеленский заявил: «Если ты ощущаешь себя причастным русской культуре, а живешь на Украине, мой совет: ради спокойствия своих детей и внуков проваливай в Россию». Ну, и все остальные деятели из его кабинета еще более откровенно высказывались, включая призывы «убивать русню».
А печально знаменитый посол Украины в Казахстане, он сейчас уже оттуда отозван, в 22-м году давал интервью, и в прямом эфире, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед украинской властью, он говорит: «Убить как можно больше русских, потому что мы хотим, чтобы их вообще не было. Поэтому надо убить как можно больше, чтобы нашим детям осталось меньше работы». Это посол!», – сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что страны западного блока, любящие рассказывать о демократии и правах человека, «не замечают» творящихся на Украине многочисленных преступлений.
«И никаких нареканий со стороны ни единой западной державы, которая этот режим поддерживает, не последовало. Можно много приводить примеров из современной истории Украины, которые остаются просто… и заметают под ковер», – добавил дипломат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: