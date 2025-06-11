Убедились, что бандеровцы врут. Школьники из Херсонской области увидели, как изменился Севастополь при России

Виктор Орлов.  
11.06.2025 12:51
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 917
 
Дзен, Крым, Образование, Россия, Херсон


140 школьников и их педагогов из Херсонской области посетили Севастополь в рамках проекта «Дорога в Тавриду», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Более 10 лет учебники истории и обществознания на Украине переиздавались, минимум, шесть раз. И с каждым новым вариантом там оказывалось все меньше правды и все больше ненависти и агрессии в отношении России. Задача – познакомить молодых жителей Северного Причерноморья с настоящей историей Крыма и Севастополя – это Херсонес, основание форпоста юга России и главной базы Черноморского флота, события двух оборон города.

140 школьников и их педагогов из Херсонской области посетили Севастополь в рамках проекта «Дорога...

Фиолент и Балаклава, Сапун-гора и Махалов курган, Михайловская батарея и Графская пристань – программа херсонских школьников, рассчитанная на пять дней. Ребята посетили не только музей подлодок, но и побывали на настоящем военном корабле «Сметливый». Еще гости общались со сверстниками – учениками севастопольских гимназий.

«Многие возвращались из путешествия другими, наполненными смыслом, эмоциями и дружественным отношением к своей стране – России, гордостью за ее успехи и победы», – рассказала координатор проекта Елена Голубева, руководитель организации «Севастопольские мамы», которая выступила принимающей стороной.

В планах организаторов – продолжать приглашения школьников из новых регионов. Заявки на участие уже подали профессиональные образовательные учреждения Херсонской области, а также школы и университет в Запорожской области.

«Дорога в Тавриду» – это реальная возможность не только услышать историческую правду из первых уст, но и увидеть, как изменился город-герой Севастополь за десятилетие нахождения в составе Российской Федерации», – замечает кандидат исторических наук Станислав Рузаев.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить