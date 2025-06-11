Убедились, что бандеровцы врут. Школьники из Херсонской области увидели, как изменился Севастополь при России

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140 школьников и их педагогов из Херсонской области посетили Севастополь в рамках проекта «Дорога в Тавриду», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Более 10 лет учебники истории и обществознания на Украине переиздавались, минимум, шесть раз. И с каждым новым вариантом там оказывалось все меньше правды и все больше ненависти и агрессии в отношении России. Задача – познакомить молодых жителей Северного Причерноморья с настоящей историей Крыма и Севастополя – это Херсонес, основание форпоста юга России и главной базы Черноморского флота, события двух оборон города.

Фиолент и Балаклава, Сапун-гора и Махалов курган, Михайловская батарея и Графская пристань – программа херсонских школьников, рассчитанная на пять дней. Ребята посетили не только музей подлодок, но и побывали на настоящем военном корабле «Сметливый». Еще гости общались со сверстниками – учениками севастопольских гимназий.

«Многие возвращались из путешествия другими, наполненными смыслом, эмоциями и дружественным отношением к своей стране – России, гордостью за ее успехи и победы», – рассказала координатор проекта Елена Голубева, руководитель организации «Севастопольские мамы», которая выступила принимающей стороной.

В планах организаторов – продолжать приглашения школьников из новых регионов. Заявки на участие уже подали профессиональные образовательные учреждения Херсонской области, а также школы и университет в Запорожской области.