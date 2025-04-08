У Зеленского заговорили о «дедлайнах» Трампа и с нетерпением ждут 20 апреля

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Агентство Reuters пишет, со ссылкой на Банковую, что у Зеленского знают, когда иссякнет терпение Трампа относительно России.

«Сейчас Соединенные Штаты Америки доигрывают стратегию мягкой к России дипломатии, с которой зашли в переговоры о прекращении войны. Однако Москва бьет по их репутации, поэтому Белому дому придется реагировать», – цитирует агентство слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

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По его словам, после «психологического дедлайна» 20 апреля, до которого Россия якобы должна согласиться на прекращение огня, события будут развиваться очень быстро:

«Путин не осознает, что имеет дело с человеком с максимально выраженной психоэмоциональной активностью. Трамп может терпеть определенное время, но он хочет быстрых результатов. Он построил конструкцию таким образом — мы главные, мы посредники, мы предлагаем», – сказал советник Ермака.

Подоляк утверждает, что Украина быстро согласилась синхронизировать усилия для всеобъемлющего прекращения огня, а вот Россия, наоборот, якобы затягивает это время. По его словам, Трамп замечает признаки этого затягивания, а также видит, как российская армия наносит удары по украинским объектам.

Советник Ермака отметил, что в современном мире версия Москвы о нанесении ударов «исключительно по военным объектам» может восприниматься как «умышленное унижение репутации страны-посредника». После «психологического дедлайна» Штатам, по словам Подоляка, ответить введением максимально жестких санкций.

«Не постепенные санкции, а санкции формата эмбарго. Или, наоборот, существенный рост соответствующих инструментов для Украины, прежде всего ракет. Как только это начнет работать, Россия будет готова слушать и придерживаться определенных договоренностей», — добавил Подоляк.

Ранее тот же Подоляк уверял, что Зеленский должен пойти на второй срок: он, дескать, «глубоко внутри войны и знает, как из неё выйти» и у него «есть все шансы на победу»