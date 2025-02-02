У Зеленского уговаривают Трампа надавить на европейцев, чтобы купить оружие для ВСУ за счет ЗВР России

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Американская The Washington Post со ссылкой на нескольких чиновников администрации США пишет, что после возвращения Трампа в Белый дом Киев вновь стал требовать отдать ему замороженные активы России.

«После возвращения к власти Дональда Трампа, украинские чиновники возобновили попытки добиться от Запада использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия. Киев надеется убедить нового президента США преодолеть европейское сопротивление этому шагу», – говорится в публикации.

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В The Washington Post напомнили, что Украина уже давно добивается полной конфискации почти 300 миллиардов долларов резервов Центрального Банка России, которые заморожены в западных странах с февраля 2022 года. Возвращение Трампа, сосредоточившегося на прекращении войны, «оживило эту тему», пишет издание.

По данным издания, Киев рассчитывает, что альтернативный источник финансирования вооружений понравится Трампу, который и так стремится сократить иностранную помощь. Предложение приобрело новую актуальность на фоне возросшей неопределенности в отношении военной поддержки Украины со стороны США.

«Однако предложение о конфискации российских активов имеет мало шансов без более широкой европейской поддержки — по словам европейских чиновников, такие страны, как Бельгия, Германия и Франция, остаются одними из самых ярых противников этой идеи. Они опасаются, что конфискация активов может создать прецедент, который повлечет за собой судебные разбирательства или удержит суверенные фонды и центральные банки от инвестиций», – отмечает газета.

Тем не менее, как сообщается, они не исключили возможности изменения ситуации, если возникнут трудности с обеспечением нового финансирования Украины или если эти активы могут стать фактором в будущих переговорах о прекращении войны.

«Трамп способен изменить позицию более скептически настроенных стран. <…> Именно поэтому нам нужна его помощь, чтобы убедить наших партнеров в том, что передача российских активов — необходимый инструмент для завершения этой войны. Мы твердо верим, что именно президент Трамп может изменить ситуацию», — цитирует газета слова заместителя руководителя Офиса Зеленского Ирины Мудрой.

По словам старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Джейкоба Киркегора, украинские чиновники рассчитывают, что Трамп поможет им провернуть эту сделку, если они предложат ему использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия.

«Это совершенно очевидная сделка. И они очень хотели бы, чтобы Трамп принял этот аргумент и фактически сказал европейцам: “Если вы хотите, чтобы я продолжил поставлять Украине оружие, давайте купим его за счет российских активов. На самом деле за этим стоит то, что люди видят в Трампе политическую возможность», — заявил он.

Издание также напомнило, что Москва ранее назвала план по использованию своих активов «кражей наших денег» и пообещала ворам «юридические последствия».