У Зеленского «шизофрения марионетки»: кукловодов – пруд пруди

Утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским манипулируют из разных центров, конфликтующих друг с другом.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Непонятно, кто может легитимно представлять нынешнюю Украину. Формально – понятно, а по существу… Понятно, что Киев абсолютно несамостоятелен в своих решениях. Есть понимание того, кто ими манипулирует. Есть сложность в том, что тем же Зеленским и его сообщниками манипулируют очень разные центры. Потому что Лондон и Брюссель это не совсем одно и то же.

А еэсовский Брюссель это не одно и тоже, что Берлин и Париж. У них там хватает противоречий между собой. Причем сущностных, серьезных», – отметил Климов.