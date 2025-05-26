У Зеленского «шизофрения марионетки»: кукловодов – пруд пруди

Елена Острякова.  
26.05.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 480
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским манипулируют из разных центров, конфликтующих друг с другом.

Об этом председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским манипулируют из разных центров, конфликтующих друг с другом....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Непонятно, кто может легитимно представлять нынешнюю Украину. Формально – понятно, а по существу… Понятно, что Киев абсолютно несамостоятелен в своих решениях. Есть понимание того, кто ими манипулирует. Есть сложность в том, что тем же Зеленским и его сообщниками манипулируют очень разные центры. Потому что Лондон и Брюссель это не совсем одно и то же.

А еэсовский Брюссель это не одно и тоже, что Берлин и Париж. У них там хватает противоречий между собой. Причем сущностных, серьезных», – отметил Климов.

Он уверен, что у России «есть все шансы не только победить в военном плане, но и в послевоенном строительстве нового мироустройства». После Первой и Второй мировых войн ей это не удалось.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить