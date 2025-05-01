У Трампа уже подсчитывают барыши от ресурсной сделки с Украиной

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Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NewsNation заявил, что подписанное сегодня соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США барыши, значительно превышающие вложенные средства.

«Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем $350 млрд», – отметил президент США.

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Он добавил, что именно такую сумму его предшественник Байден направил Украине «наличными и военной техникой».

«Когда я пришел в Белый дом, я спросил: сколько денег мы отдали Украине? Настоящая цифра – примерно 350 миллиардов долларов. Невероятно. И у нас не было никаких гарантий безопасности, ничего: мы просто вливаем туда деньги, незащищенные деньги, кладем их туда — кто-нибудь мог их забрать, все зависело от них. Никогда не видел ничего подобного», – пожаловался Трамп.

Также он в который раз обвинил Европу в скаредности:

«Европе эта ситуация важнее, потому что нас разделяет океан, но они дали всего 100 миллиардов долларов. Это большие деньги, большая жертва с их стороны тоже, но они дали гораздо меньше, чем мы. И их деньги защищены, полностью защищены банковскими депозитами, а эти депозиты преимущественно российские. Мы же бросали деньги на ветер, и это все делал Байден. Это война Байдена. Это не война Трампа. Я пытаюсь выйти из всего этого», – оправдывается американский президент.

По его словам, достигнутая договоренность с Киевом обеспечивает безопасность американских инвестиций и позволяет приступить к добыче полезных ископаемых на территории Украины.

«Как вы знаете, мы постоянно ищем полезные ископаемые. В Украине их много, и мы обсудили, что можем начинать добычу и делать то, что должны. Это выгодно и для них. Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны, — заявил Трамп. — Это также хорошо для них [Украины], потому что у них будет американское присутствие на месте добычи, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим добычу».

По словам Трампа, он «не хотел заключать сложную сделку», поскольку «у Украины не так уж много денег».

«Скоро они начнут выполнять условия соглашения. Пока мы не увидели результатов, но подозреваю, что скоро увидим».

Как пишут украинские СМИ, документ, подписанный Украиной и США, занимает всего 12 страниц, тогда как предыдущий проект, переданный Киеву в марте, насчитывал более 90. Подписанная с Вашингтоном ресурсная сделка касается 57 минералов.

«Речь идёт об украинской добыче алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, итербия, иттрия, цинка, циркония, а также нефти и природного газа».

Отмечается, что соглашение касается исключительно новых месторождений — лицензии на них Украина будет выдавать после вступления документа в силу. Перечень ресурсов может быть расширен только по взаимному согласию сторон. Вкладом США, как уточняется, станут новые поставки вооружения для ВСУ.